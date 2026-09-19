«Водителей и механизаторов найти непросто»: Шарипов заявил, что учреждения Уфы по благоустройству укомплектованы кадрами на 75%

Фото: Администрация Уфы

Исполняющий обязанности главы администрации Уфы Рустам Шарипов проверил материально-техническую базу Службы по благоустройству Кировского района. Об этом рассказали в администрации города.

Предприятие занимается ремонтом, содержанием и благоустройством дорог, дорожных сооружений, остановок пассажирского транспорта, тротуаров, а также озеленением. В зону обслуживания входят территории исторического центра Уфы, микрорайона Зеленая роща и отдаленные: поселки Мокроусово, Искино, Мечта, деревни Локотки, Королева, Атаевка, микрорайоны Кооперативная поляна, Цветы Башкирии, Мелькомбинат.

Общая площадь территорий – более 5,8 миллиона квадратных метров, в том числе свыше 3,3 миллиона квадратных метров дорог. Летом использовались 42 единицы спецтехники, зимой планируют задействовать 46.

По словам и.о. мэра Уфы, на особом контроле находятся вопросы обеспечение техникой и кадрами учреждений города по благоустройству.

– Все понимают, что водителей и механизаторов найти непросто, есть нюансы. На сегодняшний день укомплектованность штата составляет 75%, по сравнению с предыдущим годом это на 5-10% больше, – заявил Шарипов.

Рустам Шарипов отметил учреждение Кировского района как пример – здесь есть общежитие на 45-50 мест, что позволяет привлекать жителей из других районов республики и сельских территорий.

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