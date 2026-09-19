Второй день выборов начался в Башкирии: явка на голосования уже превысила 31%

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня, 19 сентября, в 08:00 в Башкирии стартовал второй день выборов. Вчера заместитель председателя Центральной избирательной комиссии республики Марат Гадилов озвучил итоги первого дня голосования. По республике явка избирателей на 20:00 составила 31,89%.

Ход голосования находится под общественным контролем. На избирательные участки направили более 15 800 наблюдателей от кандидатов, политических партий, избирательных объединений и Общественной палаты республики. Марат Гадилов отметил, что в Башкирии традиционно высокая активность избирателей.

Напомним, вчера стартовали выборы трех уровней: депутатов Государственной Думы России, дополнительные выборы депутата Государственного Собрания – Курултая республики и муниципальные выборы. Голосование идет три дня – с 18 по 20 сентября, участки работают с 08:00 до 20:00.

Предварительные итоги подведут к утру понедельника – 21 сентября. ЦИК РФ определит общие результаты не позднее 5 октября, а официально их опубликуют не позднее 11 октября.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.