С 11-летней девочкой из Башкирии жестоко обошлись коварные люди из интернета: ее оставили без 30 тысяч рублей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

У 11-летней школьницы из Давлекановского района Башкирии похитили с деньги банковской карты после установки поддельного приложения для считывания QR-кодов. Об этом рассказали в МВД Башкирии.

Ученица пятого класса скачала apk-файл «Luch.apk». После запуска на экране появилось уведомление об обновлении данных, которого нужно было дождаться. Вскоре девочке начали приходить сообщения, будто от банка, о вирусной активности на устройстве. По требованию неизвестных она ввела кодовое слово и открыла доступ к файлам телефона.

Позже девочка проверила счет в онлайн-банке и обнаружила списание 30 тысяч рублей с кредитной карты. Поняв, что на телефон могло попасть вредоносное приложение, она удалила его и рассказала о случившемся матери. Женщина обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

В МВД призвали граждан не устанавливать приложения из непроверенных источников, особенно с расширением apk.

– Такие файлы способны передавать злоумышленникам доступ к банковским данным, контактам и другим функциям телефона, – утверждают в ведомстве.

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