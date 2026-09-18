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Международные наблюдатели заявили, что выборы в Башкирии идут в рамках закона и без нарушений. Это произошло в Уфе на рабочей встрече с членами Центральной избирательной комиссии республики.

Часть наблюдателей приехала в Россию впервые, другие уже бывали в стране, но в не Башкирии. Софи Соамиадана Рацирака из Мадагаскара рассказала, что в Африке система выборов пока не совершенна и местным властям есть чему поучиться. Председатель ЦИК Башкирии Азат Галимханов объяснил ей основные принципы проведения выборов в стране и отметил, что Россия активно использует современные технологии, чтобы обеспечить честность голосования.

Полковник армии Бразилии в резерве Марко Антонио де Фрейташ Кутиньо поинтересовался, почему в России до сих пор голосуют бумажными бюллетенями, тогда как в Бразилии используют электронную форму голосования. Его также интересовала причина трехдневного голосования. Азат Галимханов ответил, что такой формат ввели для удобства граждан во время пандемии коронавируса, и с тех пор трехдневное голосование доказало свою эффективность.

Наблюдатели спросили и о том, почему жители Башкирии охотно идут на выборы. Заместитель председателя ЦИК республики Марат Гадилов ответил, что население республики традиционно с удовольствием посещает избирательные участки, а голосование, особенно в сельской местности, превращается в настоящий праздник.

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