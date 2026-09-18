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НовостиОбщество18 сентября 2026 13:26

Семье ветерана Чечни пришлось хоронить его за свои деньги: ситуация попала в поле зрения прокуратуры

В Башкирии семью ветерана Чечни вынудили оплатить похороны за свои деньги
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Алексей ФОКИН.

В Учалинском районе Башкирии семье ветерана боевых действий выплатили компенсацию расходов на похороны. Об этом рассказали в прокуратуре республики.

По данным надзорного ведомства, родственники мужчины, который служил Чечне, оплатили его похороны сами. Однако по закону семьи ветеранов боевых действий имеют право на возмещение таких расходов, однако в установленный срок деньги семье не выплатили.

Прокуратура внесла представление об устранении нарушений. После этого семье перечислили более ста тысяч рублей.

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