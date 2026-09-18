Башкирия в тройке регионов с низкой инфляцией: Нацбанк рассказал, как изменились цены в республике

Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Башкирия вошла в тройку регионов России с самой низкой инфляцией. В августе годовой показатель в республике почти не изменился и составил 5,1% против 6,3% в среднем по стране. Об этом рассказали в Национальном банке Башкирии.

За месяц цены в республике снизились на 0,3%. В конце лета подорожали только непродовольственные товары, а цены на продовольствие и услуги заметно снизились.

Сильнее всего подешевели овощи и фрукты – их предложение на рынке расширилось за счет нового урожая отечественных аграриев. Молочная продукция снизилась в цене из-за сезонного роста надоев.

В августе в республике впервые в этом году подешевели услуги. Дело в сезонном снижении спроса на отдых: в статистику этого месяца попадают путевки и бронирования на осень, поэтому подешевели внутренние туры и билеты на поезда дальнего следования. Зарубежные туры, наоборот, подорожали – началcя высокий сезон, а рубль ослаб. Из-за этого же выросли цены на импортную электронику. Топливо в августе тоже подорожало, но не так сильно, как в июле.

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