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НовостиОбщество18 сентября 2026 13:06

«Ъ-Уфа»: адвокат экс-мэра Уфы подал жалобу из-за обыска у себя в квартире

Ранее на юриста завели уголовное дело
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: Аккаунт Марата Самойлова в соцсетях

Фото: Аккаунт Марата Самойлова в соцсетях

Юрист Марат Самойлов подал жалобу на действия следователей в Советский районный суд Уфы. Об этом со ссылкой на информированные источники сообщает издание «Ъ-Уфа».

Самойлов оспаривает обыск, который провели в его жилище. Его адвокат Ильшат Аминев комментировать эту информацию не стал.

Юриста задержали на этой неделе. Его подозревают по статье «Вмешательство в деятельность прокурора, следователя или лица, производящего дознание». Уголовное дело возбудил второй отдел по расследованию особо важных дел управления Следственного комитета Башкирии.

Марат Самойлов возглавляет уфимский филиал московской коллегии адвокатов «Альфа». С весны этого года он защищает бывшего сити-менеджера Уфы Ратмира Мавлиева, которого обвиняют в превышении полномочий и получении взятки.

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