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НовостиОбщество18 сентября 2026 12:57

Россия проголосовала одной из первых: жительница Башкирии рассказала, как получила такое необычное имя

В Башкирии одной из первых на выборы пришла Россия
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: Гульназ Саиткулова

Фото: Гульназ Саиткулова

В селе Мраково (Кугарчинский район Башкирии) жительница по имени Россия Ишбаева одной из первых в первый день выборов пришла на избирательный участок.

Женщина рассказала, что активная гражданская позиция сформировалась у нее с детства, поэтому мимо такого важного события в стране она пройти не может. По ее словам, голосуя сегодня, люди формируют будущее не только для себя, но и для следующих поколений.

Высокая гражданская активность в семье Ишбаевой не случайна: ее 70-летняя мама возглавляет участковую избирательную комиссию села Кугарчи.

Свое необычное имя женщина объясняет так: она родилась в 1976 году, и родители сначала хотели назвать ее Ралией. Но по дороге в ЗАГС отец забыл это имя, и дочь записали Расией. Позже при получении паспорта имя изменили на Россию – так, по словам женщины, она получила свое имя еще до появления современного названия страны.

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