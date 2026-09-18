Правительство России утвердило график праздников на 2027 год: как будут отдыхать жители Башкирии

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Правительство России утвердило график праздников на 2027 год. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Согласно документу, для жителей Башкирии, как и для всех россиян, новогодние каникулы продлятся 11 дней – с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года. Выходные 2 и 3 января перенесли: 2 января – на 5 ноября, 3 января – на 31 декабря. Рабочий день 20 февраля перенесли на понедельник, 22 февраля.

Нерабочими в 2027 году также будут дни с 21 по 23 февраля, с 6 по 8 марта, с 1 по 3 мая, с 8 по 10 мая, с 12 по 14 июня и с 4 по 7 ноября.

Жители Башкирии дополнительно отдыхают в мусульманские праздники. В следующем году Ураза-байрам отметят 9 марта, а Курбан-байрам – 16 мая. Оба дня станут выходными для всех жителей республики.

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