Первые заморозки: в Башкирии предупредили о похолоданиях до -2 градусов ночью

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии ночью с 19 по 21 сентября местами ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до 0, -2 градусов. Об этом рассказали в Государственном комитете республики по чрезвычайным ситуациям.

В ведомстве попросили жителей и гостей республики быть внимательными и осторожными, особенно на дорогах.

По данным Башгидромета, завтра, 19 сентября, в республике ожидается переменная облачность без осадков, ветер слабый и неустойчивый. Грядущей ночью температура воздуха составит +3, +8 градусов, местами возможны заморозки до 0, -2 градусов, днем воздух прогреется до +17, +22 градусов. Ночью и утром на автодорогах местами возможен туман с видимостью 500 метров и менее.

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