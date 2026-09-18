Сбил и уехал: в Башкирии в пьяном ДТП погиб 21-летний участник СВО

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Хайбуллинском районе Башкирии в суд направили уголовное дело о дорожной аварии, в которой погиб 21-летний пешеход. Об этом рассказали в прокуратуре республики.

Обвиняемый – местный житель. На него завели уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». По версии следствия, в июне прошлого года он сел за руль автомобиля Lada Priora пьяным, превысил скорость и наехал на молодого человека – участника специальной военной операции.

– В результате аварии юноша скончался, а обвиняемый скрылся с места происшествия. Уголовное дело направлено в Зилаирский межрайонный суд для рассмотрения по существу, – сообщает надзорное ведомство.

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