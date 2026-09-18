Первые семь часов в Башкирии: уже проголосовало почти 18% избирателей

Фото: Ольга ЮШКОВА.

Явка на выборах в Башкирии к 15:00 первого дня голосования составила 17,63%. Об этом рассказали в Центральной избирательной комиссии республики.

Участки открылись сегодня утром – 18 сентября. Стартовали выборы трех уровней: депутатов Государственной Думы России, дополнительные выборы депутата Государственного Собрания – Курултая республики и муниципальные выборы.

Голосование идет три дня – с 18 по 20 сентября. Участки работают с 08:00 до 20:00. Право голоса есть у всех граждан России старше 18 лет. Не голосуют те, кого суд признал недееспособным, и те, кто отбывает наказание в местах лишения свободы.

Предварительные итоги подведут к утру понедельника – 21 сентября. Центральная избирательная комиссия России определит общие результаты не позднее 5 октября. Официально их опубликуют не позднее 11 октября.

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