ЧП на самолете из Уфы до Сочи: девушка-врач спасла пассажира прямо в воздухе

Фото: Минздрав Башкирии

Врач-терапевт Лиана Гиниатуллина помогла пассажиру, которому стало плохо на борту самолета, летевшего из Уфы в Сочи. Об этом рассказал министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.

63-летнему мужчине резко стало плохо. Он потерял сознание и покрылся холодным потом. Экипаж сразу спросил у пассажиров, есть ли на борту медицинские работники.

Откликнулась Лиана Искандаровна, врач-терапевт приемно-диагностического отделения Республиканской клинической больницы имени Гумера Куватова. При осмотре состояние пациента было тяжелым: мужчина находился в оглушении, давление упало до 77/40, на вопросы он не реагировал.

Экипаж предложил рассмотреть экстренную посадку. Врач оценила состояние больного и решила, что сначала его нужно стабилизировать. Она сказала, что постарается привести пациента в норму, посадка пока не требуется, а в Сочи мужчину должна встретить скорая помощь.

Из анамнеза Лиана Искандаровна выяснила, что три месяца назад пациент перенес коронарографию. Помощь она начала сразу. Препараты из бортовой аптечки помогли: давление поднялось до 100/55, мужчина пришел в сознание и стал отвечать на вопросы.

До посадки врач не отходила от больного и постоянно контролировала его состояние. В аэропорту Сочи пациента передали местным медикам.

– Благодаря профессионализму и человечности Лианы Искандаровны жизнь пассажира была спасена, а сам рейс завершен без экстренных посадок, – заявил Рахматуллин.

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