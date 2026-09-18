В Уфе обнесли квартиру криптомайнера: вором оказался его родственник

Фото: Рустем АХУНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Уфе задержали 49-летнего мужчину, его подозревают в краже техники у зятя. Об этом рассказали в МВД Башкирии.

О пропаже заявила 70-летняя жительница микрорайона Сипайлово. Из квартиры на улице Баязита Бикбая исчезли два телевизора, принтер, а также устройство для добычи криптовалюты. Ущерб оценен в сумму около 270 тысяч рублей.

Подозреваемым оказался ранее неоднократно судимый сын заявительницы. На допросе уфимец пояснил, что ключи от квартиры у него уже были. Их 43-летний зять оставил его матери, чтобы она поливала цветы, пока хозяин в отъезде. Мужчина дождался отъезда родственника и вынес из квартиры ценные вещи. Технику он продал, а деньги потратил.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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