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НовостиПроисшествия18 сентября 2026 10:35

Оцепили площадку с мусорными баками: во дворе многоэтажки обнаружено тело женщины

В Башкирии на площадке с мусорными баками обнаружили тело женщины
Павел КРАЙНОВ
Фото: источник «КП-Уфа»

Фото: источник «КП-Уфа»

Утром 18 сентября, в Салавате во дворе дома №56 по улице Калинина местные жители обнаружили бездыханное тело неизвестной женщины. Обеспокоенные жильцы вызвали полицию. Как рассказали «КП-Уфа» горожане, вскоре на место прибыли полицейские и следователи.

Какое-то время мертвая женщина лежала на площадке с мусорными баками. Сотрудники оградили территорию от посторонних, а чуть позже прибыл специальный транспорт и увез женщину.

Собственный источник «КП-Уфа», знакомый с ситуацией, пояснил, что личность женщины установили почти сразу – ей оказалась 86-летняя местная жительница.

- После осмотра тела, предварительно, никаких внешних повреждений на теле не было обнаружено. Возможно, с сердцем плохо стало, но это теперь будет экспертиза уже уточнять. Увезли в морг, - рассказывает источник.

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