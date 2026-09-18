Оцепили площадку с мусорными баками: во дворе многоэтажки обнаружено тело женщины

Фото: источник «КП-Уфа»

Утром 18 сентября, в Салавате во дворе дома №56 по улице Калинина местные жители обнаружили бездыханное тело неизвестной женщины. Обеспокоенные жильцы вызвали полицию. Как рассказали «КП-Уфа» горожане, вскоре на место прибыли полицейские и следователи.

Какое-то время мертвая женщина лежала на площадке с мусорными баками. Сотрудники оградили территорию от посторонних, а чуть позже прибыл специальный транспорт и увез женщину.

Собственный источник «КП-Уфа», знакомый с ситуацией, пояснил, что личность женщины установили почти сразу – ей оказалась 86-летняя местная жительница.

- После осмотра тела, предварительно, никаких внешних повреждений на теле не было обнаружено. Возможно, с сердцем плохо стало, но это теперь будет экспертиза уже уточнять. Увезли в морг, - рассказывает источник.

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