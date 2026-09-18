В Башкирии наказали золотодобытчиков: с компании взыскали миллион за вырубленный лес

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии с недропользователя взыскали более миллиона рублей. Об этом рассказали в прокуратуре республики.

С 2021 года по август 2022-го компания «Ураллит», по данным надзорного ведомства, незаконно вела геологическое изучение запасов золота на землях лесного фонда за пределами лицензионного участка. Во время работ деревья повредили и повалили.

Учалинский районный суд оштрафовал должностное лицо компании на 120 тысяч рублей за нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ. После этого прокуратура подала иск о взыскании с компании ущерба, причиненного лесам.

Арбитражный суд Челябинской области доводы прокурора признал обоснованными и удовлетворил требования в полном объеме.

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