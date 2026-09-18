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НовостиОбщество18 сентября 2026 8:36

Мать-героиня и сенатор: Путин отметил наградами жителей Башкирии

Путин отметил наградами четырех жителей Башкирии
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении четырех жителей Башкирии. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Почетное звание «Мать-героиня» получила многодетная мама Олеся Шаймуратова из Белебеевского района. Глава крестьянско-фермерского хозяйства, индивидуальный предприниматель Гаяз Габдрахманов стал «Заслуженным работником сельского хозяйства Российской Федерации». Мастер участка акционерного общества «Благовещенский арматурный завод» Александр Трубников удостоен звания «Заслуженный машиностроитель Российской Федерации» – отметили его заслуги в машиностроении и многолетний добросовестный труд.

Орден Александра Невского вручат сенатору от Башкирии Лилии Гумеровой. Высоко оценены ее вклад в развитие парламентаризма и активная законотворческая деятельность.

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