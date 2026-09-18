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НовостиОбщество18 сентября 2026 8:18

В Уфе из жилого дома умыкнули лифты: это удалось сделать с помощью поддельных подписей жильцов

В Уфе из жилого дома украли лифты
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Уфе возбудили уголовное дело из-за поддельного протокола общего собрания собственников жилья. Об этом рассказали в прокуратуре Башкирии.

По данным надзорного ведомства, в апреле прошлого года жильцы дома по улице Кольцевой решили заменить лифтовое оборудование по республиканской программе капремонта. Оплатить работы планировали за счет взносов жителей и средств государственной и муниципальной поддержки.

Однако часть собственников заявила, что подписи в документе им не принадлежат, а снятые лифты украли. Ущерб оценили почти в 50 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов».

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