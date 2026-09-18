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НовостиОбщество18 сентября 2026 7:32

Столетняя жительница Башкирии проголосовала на выборах: она была учительницей у родителей Радия Хабирова

Столетняя односельчанка главы Башкирии проголосовала на выборах
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: Айсылу Вахитова

Фото: Айсылу Вахитова

В селе Сайраново (Ишимбайский район Башкирии) в выборах приняла участие Марьям Исянова – ей в этом году исполнилось 100 лет. Она педагог, много лет проработала в школе, где учились в том числе родители главы республики Радия Хабирова. Он родом из этого же села.

Несмотря на почтенный возраст, долгожительница интересуется тем, что происходит в стране и мире. О предстоящих выборах она знала заранее и предупредила близких, что обязательно проголосует. Мобильная группа участковой избирательной комиссии приехала к ней домой – ветеран педагогики с 33-летним стажем сделала выбор на дому.

Марьям Баймухаметовна застала Великую Отечественную войну, тяжелое послевоенное время и 1990-е годы. По ее словам, Россия всегда была сильной и никогда не преклонялась перед врагом, и она рада, что даже в таком возрасте может внести вклад в будущее страны и ее народа.

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