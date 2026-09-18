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НовостиОбщество18 сентября 2026 7:00

«Черное небо» остается еще на сутки: в Башкирией продлят режим НМУ

В Башкирии на 24 часа продлят режим «Черное небо»
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Леонид ВАЛЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Режим неблагоприятных метеоусловий в Башкирии продлили еще на 24 часа. Об этом рассказали в Башгидрометцентре.

С 20:00 сегодня, 18 сентября, режим, известный в народе как «Черное небо», продолжит действовать в городских и сельских поселениях республики. Из-за безветренной погоды вредные вещества не рассеиваются в воздухе и оседают у земли – на уровне жилых домов.

На это время промышленные предприятия обязаны сократить выбросы в атмосферу.

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