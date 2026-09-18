Фото: Ямиль Илембетов

В Башкирии инспектор государственного природного заказника «Шайтантау» Ямиль Илембетов встретился с медведем во время рейда. Подробности рассказали в Министерстве природопользования и экологии республики.

Инспектор пришел на солонцы подсыпать соль для животных. Вдруг из-за деревьев вышел медведь и направился прямо к нему. Илембетов быстро залез на дерево и замер. Медведь сначала его не заметил – подошел к солонцу и начал интересоваться угощением. Инспектор сидел тихо и снимал происходящее на камеру. Через некоторое время зверь почуял человека, насторожился и ушел в лес.

В Башкирии медведь загнал на дерево инспектора «Шайтантау»

В заказнике «Шайтантау» обитают медведи, лоси, косули и другие животные. Инспекторы следят за порядком и помогают зверям выживать: подсыпают соль на солонцы, подкармливают их зимой и охраняют от браконьеров. На солонцы приходят лоси, косули, зайцы, а иногда и медведи – всем им нужны дополнительные минералы.

– Встреча с медведем в лесу – всегда неожиданность, даже для опытного инспектора. Медведь – зверь осторожный и старается избегать человека. Но если встреча произошла, главное – не паниковать, не бежать и не делать резких движений. Ямиль Илембетов поступил грамотно: поднялся на дерево и замер, дал зверю возможность спокойно уйти, – заявили в Мнэкологии.

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