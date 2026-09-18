В Уфе продавщица украла из ювелирного магазина украшения на 750 тысяч рублей: ей удалось отделаться «условкой»

Фото: Алексей ДУЭЛЬ.

В Уфе за присвоение украшений вынесли приговор за воровство 41-летней женщине. Об этом рассказали в Объединенной пресс-службе судов Башкирии.

С сентября 2023 по январь 2024 года женщина работала продавцом-консультантом в ювелирном магазине и имела свободный доступ к товару. Во время работы она выносила за пределы торговой точки золотые и серебряные изделия. Общий ущерб оценен в более чем 750 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение».

Женщина признала вину. Калининский районный суд Уфы назначил ей два года лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же срок.

– Кроме того, с осужденной постановлено взыскать денежные средства в счет возмещения ущерба, причинённого преступлением. Приговор в законную силу не вступил, – сообщает пресс-служба судов.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.