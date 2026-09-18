С тремя женщинами случилась беда в башкирском лесу: их обнаружили ночью

Фото: Госкомитет Башкирии по ЧС

В Башкирии спасатели помогли трем женщинам, которые заблудились в лесу. Об этом рассказали в Государственном комитете республики по чрезвычайным ситуациям.

Из деревни Имангулово (Туймазинский район) в Центр обработки вызовов Системы-112 поступило сообщение о том, что женщины оказались в беде. Спасатели оперативно выехали на поиски и обнаружили заблудившихся в четырех километрах от их автомобиля. Всех троих доставили обратно к началу маршрута. В медицинской помощи они не нуждались.

В ГК ЧС напомнили о простых правилах, которые помогут в аналогичной ситуации: берите с собой заряженный телефон, сообщайте близким маршрут и время возвращения, одевайтесь ярко, не уходите далеко в незнакомую местность, а если потерялись – звоните 112 и оставайтесь на месте.

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