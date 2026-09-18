В Башкирии стартовали парламентские выборы: они продлятся три дня

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня утром, 18 сентября, в Башкирии открылись избирательные участки. Стартовали выборы трех уровней: федеральные выборы депутатов Государственной Думы России, региональные дополнительные выборы депутата Государственного Собрания – Курултая республики и муниципальные выборы.

Голосование продлится три дня – с 18 по 20 сентября. Участки работают с 08:00 до 20:00. Проголосовать могут все граждане России, которым уже исполнилось 18 лет, если они не признаны судом недееспособными и не отбывают наказание в местах лишения свободы.

Предварительные итоги станут известны к утру понедельника – 21 сентября. Общие результаты выборов в Госдуму Центральная избирательная комиссия России должна определить не позднее 5 октября, а официально опубликовать – не позже 11 октября.

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