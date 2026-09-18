Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Уфа
+13°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия18 сентября 2026 3:19

Для 7-летней девочки пришлось вызывать спасателей из-за автомата с кормом для уток

В Уфе 7-летняя девочка застряла в автомате с кормом для уток
Владислав КАЗАНЦЕВ
Фото: УГЗ

Фото: УГЗ

В парке Аксакова девочка застряла рукой в автомате для корма уток

Спасатели распилили стенку болгаркой и освободили ребёнка

В Уфе в парке имени Аксакова 7-летняя девочка застряла рукой в автомате с кормом для уток. Об этом сообщили в Управлении гражданской защиты города.

Инцидент произошел 17 сентября. Ребёнок гулял с мамой и решил покормить уток. При покупке корма в специальном автомате пальцы девочки застряли в механизме. Освободить руку самостоятельно не удалось - металлическая конструкция заблокировала пальцы.

На место происшествия выехала дежурная смена поисково-спасательного отряда. Чтобы не пугать девочку, спасатели действовали аккуратно: с помощью болгарки распилили стенку и слесарным инструментом освободили руку. Медицинская помощь ребёнку не потребовалась.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.