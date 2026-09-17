Около 10 тысяч полицейских будут обеспечивать безопасность на выборах в Башкирии

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии обеспечивать безопасность на текущих выборах будут порядка 10 тысяч сотрудников органов внутренних дел. Об этом заявлял глава республики Радий Хабиров.

Напомним, с 18 по 20 сентября по всей стране пройдут выборы депутатов Госдумы России. По данным ЦИК, в регионе проживают больше 2,9 млн избирателей. Для них будут работать более 3,2 тысячи участков. Одновременно с федеральным голосованием жителям башкирской столицы Уфы предстоит определить еще и новый состав депутатов Городского совета.

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