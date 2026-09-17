Заявления о распоряжении маткапиталом в Башкирии теперь рассматриваются за 4 дня

Отделение Социального фонда Башкирии ускорило обработку заявлений о распоряжении материнским капиталом. Решения теперь принимают за 4 рабочих дня, сообщили в пресс-службе госоргана.

Благодаря цифровизации больше 90% заявок рассматривают в короткие сроки. С начала года одобрено уже 22 тысячи заявлений, общая сумма перечислений превысила 9,3 млрд рублей.

Материнский капитал можно направить на улучшение жилищных условий, оплату образования детей, ежемесячную выплату до достижения ребёнком трёх лет, социальную адаптацию детей с инвалидностью или накопительную пенсию владельца сертификата. Если остаток на сертификате меньше 10 тысяч рублей, деньги можно получить единовременно.

Проверить актуальную сумму можно в личном кабинете на Госуслугах. Подать заявление удобно там же, в клиентских службах отделения СФР или в МФЦ.

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