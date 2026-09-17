ФСБ пришла за торговцем сигаретами из Башкирии

В Уфе Калининский районный суд вынес приговор 37-летнему местному жителю за нелегальную торговлю сигаретами. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

С сентября 2021 года по февраль 2024 года мужчина через Telegram покупал немаркированную табачную продукцию, перевозил и хранил их в арендуемых помещениях, чтобы потом продавать в Башкирии. Преступную деятельность пресекли сотрудники УФСБ. Общая стоимость изъятой и реализованной продукции превысила 36 млн рублей.

В суде подсудимый полностью признал вину. Ему назначили 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же срок и штрафом 800 тысяч рублей. В доход государства конфисковали более 630 тысяч рублей - столько стоил автомобиль «Пежо Партнёр», использованный при преступлении, а также 1 млн рублей, изъятый при обыске.

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