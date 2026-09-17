Археологи нашли под Уфой женское захоронение возрастом более двух тысяч лет

На территории II Нагаевского городища учёные обнаружили одиночное, вероятно, женское захоронение эпохи раннего железного века. Его возраст превышает две тысячи лет. Об этом сообщил «Башинформ».
Раскопки проводил Научно-производственный центр по охране памятников культуры. Время и почва не сохранили останков, по которым можно было бы определить возраст женщины и причину её смерти. Однако уцелел погребальный инвентарь: элементы костюма, украшения и ритуальные предметы.
Среди находок — глиняный горшочек, сохранивший форму, бронзовые бляшки и пряжки, две серёжки из бронзовой проволоки, обёрнутые золотой фольгой. Отдельного внимания заслуживают фрагменты бронзового зеркала, вероятно, с деревянной основой, а также бронзовая ременная пряжка в зверином стиле.
Изучение обряда и инвентаря поможет определить, к какому времени и культуре относится захоронение. По мнению начальника экспедиции Рамиля Насретдинова, в тот период здесь жили финно-угорские и пришлые кочевые племена, испытавшие влияние сарматов. Предположительно, могила сооружена в начальный период кара-абызской культуры. Кем была эта женщина, учёным ещё предстоит выяснить.
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