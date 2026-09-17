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НовостиОбщество17 сентября 2026 15:15

Уфимец пошел за грибами и пропал без вести: поисковики обратились за помощью

В Уфе мужчина ушел за грибами и пропал
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: «БашРегионСпас»

Фото: «БашРегионСпас»

Второй день идут поиски 66-летнего уфимца Геннадия Духлинцева, который ушел за грибами и не вернулся. Об этом рассказали в поисково-спасательном отряде «БашРегионСпас».

Мужчина ушел вчера из СНТ УМПО 37. Его рост – 160 сантиметров, он лысый, у него среднее телосложение и голубые глаза. Был одет клетчатую рубашку, черное трико и черные галоши.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить по телефону горячей линии 8 (937) 3-102-112 или по номеру 112. Отряду «БашРегионСпас» также требуется помощь добровольцев.

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