«Чтобы не изменял»: ревнивица атаковала пах мужчины, потому что он назвал ее именем бывшей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Мелеузовский районный суд Башкирии вынес приговор местной жительнице, из ревности ударившей сожителя ножом в пах.

Как следует из материалов дела, 4 мая этого года пара ужинала дома и выпивала. За столом вспыхнула ссора – мужчина назвал Альфию (так зовут осужденную) именем женщины, с которой жил раньше, - Зилей. Они поругались, обиженная дама ушла в зал. Сожитель подошел к ней и положил руку на плечо, собираясь обнять. И тут женщина резко развернулась и дважды ударила его ножом в пах, «чтобы не изменял» (именно так говорится в материалах дела). Потерпевший стал разворачиваться, и тогда она нанесла третий удар в бок. Мужчина вышел в прихожую и упал.

Тут же Альфия отбросила нож, нашла телефон и вызвала скорую. Медики госпитализировали раненого. Без своевременной помощи он мог умереть от перитонита. Приехавшие полицейские осмотрели квартиру и нашли нож за диваном. Женщина сама рассказала, что произошло.

Изначально Альфию обвиняли в покушении на убийство. Сама она заявила, что убивать не хотела. Суд пришёл к выводу, что умысла на лишение жизни у неё действительно не было. В итоге её действия переквалифицировали на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Суд учёл, что Альфия признала вину, раскаялась, извинилась перед потерпевшим и передала ему 50 тысяч рублей в счёт компенсации морального вреда и расходов на лечение. Мужчина просил не назначать ей реальный срок. Женщине назначили три с половиной года условно.

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