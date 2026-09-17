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НовостиОбщество17 сентября 2026 17:03

Хабиров подписал новый указ: он касается призыва на военную службу

Хабиров обновил состав призывных комиссий в Башкирии
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии обновился состав призывных комиссий. Соответствующий указ подписал глава республики Радий Хабиров.

Изменения коснулись основного состава республиканской комиссии и комиссий муниципальных районов и городских округов. В главный состав включили медицинскую сестру Центра военно-врачебной экспертизы военного комиссариата Башкирии И.А. Фатхуллину, а Д.Р. Гайсину из списка убрали.

Кроме того, в комиссии вошли новые военные комиссары, сотрудники Министерства внутренних дел, представители муниципалитетов и центров занятости населения. Документ уже вступил в силу.

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