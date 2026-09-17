В Башкирии стая собак напала на 13-летнюю девочку: Бастрыкин потребовал доклад

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии стая безнадзорных собак напала во дворе на 13-летнюю девочку и ее питомца. Об этом рассказали в информационном центре Следственного комитета России.

Инцидент произошел в сентябре на бульваре Салавата Юлаева в Салавате. К счастью, девочка травм не получила.

Возбуждено уголовное дело. Председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал от руководителя регионального отделения ведомства Владимира Архангельского доклад об обстоятельствах произошедшего и результатах расследования.

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