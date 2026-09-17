Останется под домашним арестом: обвиняемому в растрате директору госоркестра Башкирии не стали отменять меру пресечения

Фото: Аккаунт Артура Назиуллина в соцсетях

Верховный суд Башкирии отклонил жалобу защиты и оставил в силе решение о продлении домашнего ареста Артура Назиуллина – директора Государственного академического симфонического оркестра республики.

Назиуллину предъявлено обвинение в растрате бюджетных средств. По версии следствия, в 2024 году он нанял подрядчика по завышенной стоимости для организации концерта в рамках фестиваля симфонической музыки «Романтика осени». Возбуждено уголовное дело по статье «Растрата».

Народного артиста Башкирии задержали в конце января, с тех пор он находится под домашним арестом. В начале сентября Кировский районный суд Уфы продлил меру пресечения до 6 декабря.

Вину Назиуллин не признает. В его поддержку ходатайства направили композитор Максим Дунаевский, дирижер и скрипач Владимир Спиваков, коллективы Свердловской, Челябинской и Московской областных филармоний, а также председатель совета Союза композиторов России Александр Чайковский и другие деятели культуры.

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