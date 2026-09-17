В Уфе УК обязали выплатить 405 тысяч рублей за травму ребенка на футбольной площадке: один из инстанций отменил штраф

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В Уфе управляющую компанию обязали выплатить компенсацию за травму ребенка на придомовой площадке. Об этом рассказали в Объединенной пресс-службе судов Башкирии.

В мае прошлого года на футбольной площадке возле жилого дома упало ограждение и травмировало мальчика. У ребенка появились головные боли и ухудшилось зрение. Региональная общественная организация защиты прав потребителей подала иск к управляющей компании в интересах матери и ребенка.

Суд установил, что площадка числится на балансе управляющей организации, а забор на ней был поврежден и наклонен внутрь. Компанию признали виновной в ненадлежащем содержании общего имущества и взыскали 270 тысяч рублей компенсации морального вреда. В штрафе суд первой инстанции отказал: семья не проживала в этом доме.

Верховный суд республики это решение пересмотрел. Коллегия по гражданским делам указала, что ребенок, законно находившийся на придомовой территории, является потребителем услуги по содержанию общего имущества. Отказ в штрафе признали ошибочным и дополнительно взыскали с компании 135 тысяч рублей в пользу матери и организации защиты прав потребителей.

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