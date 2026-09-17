«Сквер геологов»: в Уфе появится новое общественное пространство

Фото: Горсовет Уфы

В Уфе в Кузнецовском затоне появится «Сквер геологов» – новое общественное пространство на пересечении улиц Геологов и Бородинской. Об этом рассказали в Горсовете Уфы.

Название выбрали жители: голосование прошло во ВКонтакте на странице главы администрации Кировского района Илвира Нурдавлятова. Сейчас на участке завозят чернозем, планируют территорию и устанавливают бортовые камни пеших зон. Скамейки и урны появятся позже.

Сквер войдет в акцию #ЗеленаяБашкирия. Здесь высадят сирень, сосны и кустарники, а главным украшением станет пушистая ель – она будет радовать детей из соседних домов в новогодние праздники.

В этом году в Кировском районе по наказам горожан реализуют 15 проектов. Большинство связаны с благоустройством, еще два – ремонт ограждения школы и замена бортов хоккейной коробки.

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