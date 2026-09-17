«Есть некая неудовлетворенность»: Андрей Назаров подвел итоги своей шестилетней работы на посту премьер-министра Башкирии

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня, 17 сентября, исполняется шесть лет с момента, как Государственное Собрание – Курултай Башкирии утвердило Андрея Назарова в должности премьер-министра республики.

По его словам, с Радием Хабировым они работают вместе с 2003 года. Глава кабмина отметил, что за последние годы в республике построили новые школы, больницы и детские сады, возвели межвузовский кампус, обновили дороги и коммунальную инфраструктуру, обеспечили рекордные объемы жилищного строительства. Созданы площадки для привлечения инвестиций – инвест-сабантуй «Зауралье» и Международная неделя бизнеса.

– Проделанной работой я горжусь. Но буду откровенен с вами, есть и другое чувство — некая неудовлетворённость. Можно было многое сделать быстрее, динамичнее, глубже и качественнее. Оно не отпускает, формирует новые вызовы. Хотя понимаю, что есть внешние обстоятельства, которые бьют нас по рукам, – заявил Назаров.

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