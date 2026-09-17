И снова «Черное небо»: в Башкирии на 24 часа введут режим НМУ

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня, 17 сентября, в Башкирии вводят режим неблагоприятных метеорологических условий – в народе его называют «Черное небо». Об этом рассказали в Башгидрометцентре.

Режим начнется в 20:00 и продлится сутки. Из-за безветренной погоды вредные вещества не рассеиваются в воздухе и оседают у земли – на уровне жилых домов. В этот период промышленные предприятия обязаны сократить выбросы в атмосферу.

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