В Башкирии разработали программу поддержки бизнеса ветеранов: на нее направят 1 млрд рублей

Фото: Администрация главы Башкирии

В Башкирии появится программа комплексной поддержки предпринимательских инициатив участников специальной военной операции и членов их семей. Сегодня этот вопрос обсудили на заседании парламента республики с участием главы региона Радия Хабирова.

Программа получила название «Бизнес дома. СВОих не бросаем». Министр экономического развития и инвестиционной политики республики Рустам Муратов рассказал, что она объединяет все доступные меры поддержки в единый механизм – от идеи до устойчивого бизнеса. На софинансирование предпринимательских инициатив планируют выделить около миллиарда рублей.

Программа предусматривает два сценария. Ветеран может войти в проект с собственным капиталом и получить республиканское софинансирование. Второй вариант – для действующих участников СВО: боец накапливает стартовый капитал на специальном банковском счете, на который поступают проценты от банка и средства из бюджета республики. Совокупный эффект составит больше 30%. Также возможен запуск семейного бизнеса через лизинг.

Поддержку окажут через центры «Мой бизнес», филиал Госфонда «Защитники Отечества» и региональную Ассоциацию ветеранов СВО. Инфраструктура будет доступна во всех муниципалитетах. Помимо очного формата, создадут единый реестр участников с личным кабинетом и специальный чат-бот в мобильном приложении.

Хабиров отметил, что программа – серьезный вызов для экономики региона. По его словам, нужно создать условия для тех, кто захочет заняться предпринимательством после возвращения домой. Депутаты Курултая инициативу поддержали.

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