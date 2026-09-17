За неделю в Башкирии скакнули цены на гречку, яйца и свинина

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии за неделю подорожали гречка, яйца и свинина. Это следует из данных, опубликованных Башстатом.

Согласно предоставленной специалистами статистики, в период с 8 по 14 сентября гречневая крупа-ядрица подорожала на 1,52%. На этой неделе ее средняя цена составила 72,26 рубля. Также жителям республики на 1,49% больше придется отдать за куриные яйца (средняя цена – 71,76 рублей) и на 1,31% за свинина (кроме бескостного мяса) (345,11 рубля).

Однако на этой неделе на 9,29% подешевел морковь (45,19 рубля), на 5,56% – столовая свекла (43,56 рубля), на 5,23% – картофель (44 рубля).

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