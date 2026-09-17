В Башкирии ожидают бабье лето: синоптики прогнозирую теплую и сухую погоду

Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В конце текущей недели в Башкирии установится бабье лето – сухая, солнечная и теплая погода. Об этом рассказали в Башгидрометцентре.

С юго-запада России в республику сместится область высокого давления. Ночью температура опустится до +2, +7°, в северных и горных районах возможны заморозки до -2°. Днем в выходные воздух прогреется до +17, +22°– на 1-3° выше нормы. Осадков не ожидается. В начале следующей недели потеплеет еще сильнее: отклонение от нормы составит 4-6°.

В прошлом году бабье лето в республике длилось с 13 по 24 сентября и тоже было умеренно теплым с дневными температурами +17, +22°.

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