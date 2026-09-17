Ее жизнь была под угрозой: уфимские врачи помогли стать мамой женщине с тромбозом

Фото: Минздрав Башкирии

В Уфе врачи Республиканского перинатального центра помогли 38-летней пациентке с тромбозом родить здорового ребенка. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Башкирии.

Женщину госпитализировали на доношенном сроке беременности. При обследовании у нее обнаружили тромбоз левой ноги. Чтобы не допустить опасных осложнений, пациентке срочно установили кава-фильтр – специальное устройство в нижней полой вене, которое задерживает тромбы и не дает им попасть в легочную артерию. В тот же день провели кесарево сечение. С ребенком все хорошо.

Восемь дней мама находилась в центре вместе с малышом. Затем ее перевели в Клиническую больницу скорой медицинской помощи, где сосудистые хирурги удалили кава-фильтр. Сейчас женщина дома.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.