Может остаться инвалидом: выжившая в резне, устроенной фанаткой сериалов от Netflix, продолжит лечение в Тюмени

Фото: «Честный репортаж»

Одна из девочек, пострадавших от нападения с ножом в Уфе, уедет на лечение в Тюмень. Там, как сообщает проект «Честный репортаж», ей предстоит сложная операция – рука сейчас не двигается, и врачи не исключают инвалидность.

В начале сентября сестер выписали из больницы скорой помощи и перевели в республиканскую детскую клиническую больницу. Теперь одна из них продолжит восстановление в тюменской клинике, где проведут комплексное обследование и операцию.

Напомним, нападение произошло ровно месяц назад, 17 августа, в квартире на улице Высотной в Уфе. Девушка-подросток нанесла ножевые ранения двум сестрам, после чего скрылась. Полиция задержала ее вскоре после произошедшего. Кировский районный суд Уфы отправил ее в СИЗО на два месяца. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство. Также была назначена психиатрическая экспертиза.

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