Спастись смогли лишь двое: в башкирской деревне произошел смертельный пожар

Фото: МЧС Башкирии

В Учалинском районе Башкирии спасли из горящего бревенчатого дома 68-летнюю женщину и ее 43-летнего сына. Однако без жертв, к сожалению, все-таки не обошлось. Об этом рассказали в МЧС республики.

Пожар вспыхнул вчера поздно вечером 16 сентября на улице Школьной в деревне Ишкинево. Соседи заметили зарево, подбежали к дому, разбили окно и начали кричать и светить фонариками внутрь. Шум разбудил хозяев – оба выбрались через разбитое окно на улицу.

Огонь потушили специалисты МЧС и добровольная пожарная команда села Уральск. При тушении в доме обнаружили тело 45-летнего мужчины. Обстоятельства его гибели устанавливает дознаватель.

В МЧС напомнили, что в частных домах стоит установить автономные пожарные извещатели – при задымлении они издают громкий звуковой сигнал. Также важно заранее обсудить с семьей план действий на случай пожара и следить за пожилыми соседями.

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