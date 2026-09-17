Пришлось вызвать росгвардейцев: уфимец так сильно хотел увидеть сына, что сломал замок калитки детсада

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Калининском районе Уфы 36-летний мужчина проник на территорию детского сада, сломав электронный замок на калитке. Об этом рассказали в Объединенной пресс-службе судов Башкирии.

Инцидент произошел позавчера – 15 сентября. Мужчина в тот момент был пьян. На просьбы сотрудников уйти он не реагировал – на место пришлось вызвать Росгвардию.

В суде нарушитель вину признал полностью и раскаялся. Он объяснил, что хотел увидеть своего ребенка. Мировой судья назначил штраф в три тысячи рублей. Постановление в законную силу пока не вступило.

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