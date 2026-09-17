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НовостиОбщество17 сентября 2026 8:22

Била и пугала горящим полотенцем: в Уфе горе-мамашка мучала дочек и снимала это на видео

Уфимка била своих дочерей и пугала их горящим полотенцем
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Уфе завели дело на женщину, которая жестоко обращалась со своими детьми. Об этом рассказали в прокуратуре Башкирии.

У женщины две дочери – 10 и 13 лет. В августе прошлого года она избила одну из них, а потом подожгла полотенце, чтобы запугать детей. Все это она снимала на камеру телефона и отправляла мужу. Тот находится в зоне проведения специальной военной операции. Сейчас супруги находятся в процессе развода.

Возбуждено уголовное дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Орган опеки инициировал процедуру изъятия детей из семьи и передачи их в социальное учреждение.

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