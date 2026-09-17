В Краснодаре осудили диверсанта из Башкирии: ему дали 14 лет срока

Фото: Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края

Суд вынес приговор уроженцу Башкирии Анатолию Янситову по делу о диверсии. Об этом рассказали в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

По данным ведомства, в мае 2024 года он выполнял указание человека, с которым общался в интернет-мессенджере. Янситов приехал к железнодорожным путям у хутора Новоукраинского (Крымский район). Там он вскрыл релейный шкаф, залил внутрь горючие жидкости и поджег. Процесс поджога мужчина снял на видео.

В результате оборудование было полностью уничтожено, а движение на участке ограничили. Семь пассажирских поездов задержались на 3-9 часов. Причиненный ущерб оценили в 451 907 рублей.

Краснодарский краевой суд назначил диверсанту 14 лет лишения свободы. Первые три года мужчина проведет в тюрьме, остаток срока – в колонии строгого режима. Приговор в законную силу пока не вступил.

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