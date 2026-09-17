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НовостиОбщество17 сентября 2026 6:52

Минэкологии через суд заставило чиновников взяться за канализацию: несправный объект выявили под Уфой

Администрацию Уфимского района Башкирии обязали починить канализацию
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Суд обязал администрацию Уфимского района Башкирии навести порядок с канализационной сетью в селе Булгаково. Об этом рассказали в Министерстве природопользования и экологии республики.

Специалисты ведомства во время проверки зафиксировали, что отходы попадают на земельный участок.

Минэкологии обратилось в Уфимский районный суд, который позавчера удовлетворил требования ведомства, и теперь чиновники администрации должны принять меры, чтобы устранить дефекты сети и нормально ее содержать.

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