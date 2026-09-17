В Уфе после ликвидации утечки развалилась отмостка жилого дома: прокуратура наказала ответственное лицо

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Уфе выявили нарушения в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Об этом рассказали в прокуратуре Башкирии.

По заявке управляющей компании ресурсоснабжающая организация устранила утечку воды на Уфимском шоссе. Участок после земляных работ в первоначальный вид не вернули. Из-за этого грунт просел, а отмостка многоквартирного дома разрушилась.

– Прокуратура внесла в адрес руководителя предприятия представление. По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования нарушения устранены, – заявили в надзорном ведомстве.

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