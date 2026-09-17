Курултай против Раиля Шайдуллина: депутаты требуют отставки главы Верховного Суда Башкирии

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Сегодня утром, 17 сентября, депутаты Государственного Собрания – Курултая Башкирии потребовали отставки председателя Верховного Суда республики Раиля Шайдуллина. Парламентарии экстренно собрались на внеочередное 35-е заседание.

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что формирование судейского корпуса Раилем Шайдуллиным вызывает ряд вопросов. По его словам, практика межрегионального назначения судов нормальная и хорошо себя зарекомендовала. Но кодекс судейской этики требует, чтобы судья комплектовался не покровительством и клановостью, а интересами правосудия. В этом случае руководитель региона видит другое.

Хабиров подчеркнул, что происходящее – полная дискредитация руководства Верховного суда Башкирии и правосудия в целом. Он сказал, что уважает позицию депутатов, но попросил пока перенести рассмотрение вопроса и внимательно все изучить.

О планах Курултая на сегодняшнее заседание стало известно 14 сентября на оперативном совещании правительства в Центре управления республикой. Об этом рассказал исполняющий обязанности спикера парламента Илшат Тажитдинов. По его словам, подготовлен проект обращения в Верховный Суд России, Высшую квалификационную коллегию судей и Совет судей России.

Тажитдинов пояснил, что депутаты крайне возмущены ситуацией в Верховном Суде. Речь идет не только об отдельных персоналиях, но и о доверии граждан к правосудию и власти в целом. Поэтому оставаться в стороне парламентарии не могут.

По федеральному и республиканскому законам Курултай выступает отдельной ветвью региональной законодательной власти. Именно поэтому депутаты вынесли вопрос на заседание.

Отдельно в центре внимания оказался отчет Контрольно-счетной палаты Уфы. Аудиторы проверили факты незаконного использования судьями Верховного Суда Башкирии автопарка мэрии Уфы для поездок на выходные в Татарстан. Члены Квалификационной коллегии судей республики потребовали заняться кризисом судебной власти. Выяснилось, что услугами муниципального транспорта для личных поездок в соседний регион пользовалась и руководитель коллегии.

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